Команда OpenAI Five, составленная из пяти алгоритмов искусственного интеллекта, превзошла игроков-любителей в тактической стратегии Dota 2. Если раньше боты могли уверенно побеждать человека только в дуэлях, то теперь готовы составить ему конкуренцию и в командных соревнованиях в формате один на один.Способность командного ИИ противостоять профессионалам проверят на ежегодном, самом крупном состязании по "доте" The International. Турнир, собирающий самых сильных киберспортсменов со всего мира, пройдет с 20 по 25 августа. Об этом пишет MIT Technology Review.Команду ботов разработала OpenAI — некоммерческая организация, провозгласившая своей задачей создание дружественного к человечеству искусственного интеллекта. Среди ее создателей — глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Летом прошлого года ИИ научился выигрывать дуэльные схватки (не самый популярный формат поединков в Dota 2), однако победы в командах до недавнего времени оставались ему неподвластны.Dota 2 — более сложная игра, чем шахматы и Го. Информация на поле скрыта, у каждого персонажа есть свои слабые и сильные стороны, уровни и способности, а игрокам, помимо битв, приходится собирать предметы и планировать атаки. Из-за массы возможных комбинаций и переменных, меняющихся каждую секунду, самообучаемым алгоритмам очень сложно точно просчитать следующий шаг. Как говорят в OpenAI, команда ИИ совершенствовалась на протяжении месяцев, играя друг против друга в ускоренном режиме. Каждый день боты проводили в "доте" 180 лет игрового времени.OpenAI Five учится очень быстро и выигрывает у любителей, но адекватно оценить уровень их мастерства пока сложно. Делом в том, что машина играла с рядом упрощений: она использовала только 5 героев из 115 доступных, а покупаемые предметы и навыки, "прокачиваемые" по достижении нового уровня, были предопределены заранее. Более того, были отключены невидимость, суммоны и варды, занимающие важнейшее место в арсенале профессиональных игроков.∎Лучшие в мире игроки в Dota 2 уступили искусственному интеллекту читайте такжеТо, насколько хорошо кооперирует ИИ, может оказать существенное влияние на повседневную жизнь. Алгоритмы, например, могут совместно управлять дорожным движением и регулировать светофоры, не мешая друг другу, или обхитрять своего соперника, торгуя акциями на бирже или делая ставки на онлайн-рекламу.