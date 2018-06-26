Компания ВТБ Страхование выплатила страховое возмещение по пожару в торговом центре строительных материалов «Синдика», который произошел в Москве 8 октября 2017 года. Сумма страхового ..

Компания ВТБ Страхование выплатила страховое возмещение по пожару в торговом центре строительных материалов «Синдика», который произошел в Москве 8 октября 2017 года.Сумма страхового возмещения составила более 3,6 млрд рублей, размер собственного удержания компании ВТБ Страхование – 216 млн рублей. Остальная сумма была перестрахована у ведущих мировых перестраховщиков.Договор страхования включал в себя, в том числе, риск утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате пожара, в связи с чем, данное событие было признано страховым случаем. Компания ВТБ Страхование произвела выплату страхового возмещения, тем самым выполнив перед клиентом свои обязательства по договору страхования.