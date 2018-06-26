Молодой человек совершил кражу в одном из бутиков торгового центра

Молодой человек совершил кражу в одном из бутиков торгового центраМолодой человек, укравший кроссовки, не так давно вернулся из мест лишения свободы и в торговый центр пришел за новой обувью.Свои старые ботинки он оставил в примерочной, но выйти незамеченным ему помешали рамки на выходе из магазина.Злоумышленника поймали неподалеку от торгового центр. По решению суда молодой человек проведет один год и четыре месяца в колонии строгого режима