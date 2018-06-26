Она находится на седьмом месте рейтинга

Она находится на седьмом месте рейтингаКостромская область попала в десятку субъектов ЦФО с низким уровнем безработицы.Сейчас 44-й регион находится на 7 месте рейтинга Центральной России и на 20-м по стране. На каждого безработного приходится три вакансии. Такие данные в департаменте по труду и соцзащите населения приводят на 1 июня текущего года.По данным специалистов, уровень регистрируемой безработицы в Костромской области составил 0,65% от экономически активного населения.В службы занятости региона обратилось более 2 тысяч человек. Вакансий в три раза больше - более 6 тысяч, включая рабочие специальности - 3669 и служащих - 2621.В департаменте отметили, что рост числа безработных обычно происходит в мае за счет увольнения сезонных рабочих. После этого они встают на биржу труда и получают предложение на новую работу.По мнению экспертов, снижению уровня безработицы способствовали допмеры, предпринятые областной администрацией. Например, безработным предлагают временную занятость, пройти обучение и переобучение, помогают открыть собственное дело.