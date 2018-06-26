На канале СТС в новом телесезоне стартует сериал Обычная женщина с Анной Михалковой в главной роли. В такой роли – сутенерши у проституток,скрывающейся под личиной владелицы магазина цветов – зрители Анну еще не видели. Как и не видели актрису такой худой.

На канале СТС в новом телесезоне стартует сериал "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли. В такой роли – сутенерши у проституток,скрывающейся под личиной владелицы магазина цветов – зрители Анну еще не видели. Как и не видели актрису такой худой.От былых былых форм у старшей дочери Никиты Михалкова не осталось и следа – всего за полгода актриса сбросила 15 килограммов! "Каждый день, независимо от погоды и настроения, я отправлялась на пробежку – это первый секрет похудения, – улыбается Анна. – Во-вторых, я полностью пересмотрела свое питание. И теперь после 15 часов ем только самую легкую пищу или зелень, но не более 150 граммов. Наконец, раз в неделю у меня разгрузочный день, когда я пью только воду и съедаю грейпфрут или анонс, которые хорошо расщепляют жиры и способствую похудению".После столь разительных перемен во внешности 44-летнюю Анну стали часто путать с ее младшей сестрой Надеждой. И теперь они могут носить даже одежду одного размера – короткие платья, топики, обтягивающие брюки. Анна призналась, что достала из шкафа одежду своей юности, в которую и не мечтала уже влезть. Например, ей по размеру одежда, в которой она щеголяла, еще будучи школьницей старших классов.Актриса, как пишет газета на этом останавливаться на намерена, и к осени сбросит еще 15 килограммов. Правда, будут ли ее после так же активно звать в кино – загадка. Ведь прежде ее часто звали сниматься именно из-за аппетитных форм, под Анну даже специально писались роли и придумывались персонажа. Она, напомним, играла в фильмах "Изображая жертву", "Сибирский цирюльник", "Кококо".