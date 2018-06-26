Туристический сезон в Крыму набирает обороты. По подсчетам Ростуризма, в этом году полуостров посетят порядка шести миллионов отдыхающих. Особые надежды связаны с Крымским мостом, который был открыт в середине прошлого месяца, значительно упростив доступ в регион. Но напряженность вокруг новой дороги по-прежнему сохраняется. Угрожавшие провокациями украинские радикалы и засылаемые на полуостров Киевом диверсанты могут представлять большую опасность для тех, кто решит отправиться на отдых в Крым по мосту.

Туристический сезон в Крыму набирает обороты. По подсчетамРостуризма, в этом году полуостров посетят порядка шести миллионов отдыхающих.Особые надежды связаны с Крымским мостом, который был открыт в серединепрошлого месяца, значительно упростив доступ в регион. Но напряженность вокругновой дороги по-прежнему сохраняется. Угрожавшие провокациями украинскиерадикалы и засылаемые на полуостров Киевом диверсанты могут представлятьбольшую опасность для тех, кто решит отправиться на отдых в Крым по мосту.Автомобильное движение по мосту было открыто 16 мая. Как иожидалось, автомобилисты по обе стороны Керченского пролива начали активнопользоваться новой дорогой. Уже к полудню того же дня по новенькому моступроехали более пяти тысяч автомобилей.Спустя месяц с начала движения цифры гораздо болеевпечатляющие – 500 тысяч транспортных средств в обоих направлениях. По словамруководителя комитета заксобрания Крыма по санаторно-курортному комплексу итуризму Алексея Черняка, социологическое опросы показывают, что проехать помосту хотя бы раз в жизни мечтает почти каждый россиянин.В Ростуризме между тем корректируют вверх планируемыепоказатели турпотока на полуостров в этом году. Благодаря открытию Крымскогомоста количество отдыхающих на полуострове может увеличиться примерно на 20% ипревысить 6,5 миллиона человек, полагают в ведомстве, ссылаясь на предсказуемовысокий трафик на новой дороге.Между тем украинские националисты обещали еще в деньоткрытия моста устроить на нем провокацию. Но не получилось. Однако это незначит, что радикалы отказались от своих планов. Опасаться России стоит идиверсантов, которых украинские спецслужбы отправляют на полуостров.Так, в августе прошлого года сотрудники ФСБ предотвратилисовершение диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспеченияполуострова. В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан агентСлужбы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Лемешко, до этого принимавшийучастие в так называемой антитеррористической операции ВСУ в Донбассе.Кураторы поставили перед ним задачу в разгар курортногосезона вывести из строя линии электропередачи Судак – Новый Свет, поджечь лес врайоне Судак – Алушта и ко всему прочему устроить обвал горных пород дляперекрытия трассы из Судака в Новый Свет. Повязали незадачливого диверсанта какраз в тот момент, когда он пытался повредить линии электропередачи. В мае этогогода суд в Судаке огласил приговор Лемешко. Для того, чтобы подумать над своимповедением, у него будет восемь лет в колонии общего режима.Риски проникновения украинских диверсантов в Крым все ещесохраняются, заявил некоторое время назад глава погранслужбы ФСБ России,генерал армии Владимир Кулишов. Кроме того, необходимо брать во вниманиенапряженную ситуацию в Азовском море, где Незалежная проводит учения своихвоенно-морских сил.В таких условиях Крымский мост становится очень удобнымобъектом для провокаций и диверсий со стороны украинских сорвиголов. Эксперты, между тем, призывают не волноваться – ситуация вокруг моста находится подпристальным вниманием российских спецслужб. "Украинским диверсантам,которые попадают на территорию Крыма, пока не удалось реализовать своидеструктивные планы, то же и с мостом. Но спецслужбы начеку, поэтому вероятностьатаки низкая, хоть и сохраняется", – отметил в беседе скорреспондентом Dni.Ru директор Центра политологических исследований ПавелСалин.По его словам, если официальный Киев еще пытается держатьсебя в каких-то рамках, то радикалы, неподконтрольные украинским властям,вполне способны пойти на крайние меры. "Наши силовые структуры этопрекрасно понимают, поэтому думаю, что вопросам безопасности на Крымском мостууделяется гораздо больше внимания, чем на объектах подобного масштаба в другихчастях России", – полагает эксперт.Аналитик не стал исключать, что провокации возможны кочередным выборам президента Украины, которые состоятся в конце мартаследующего года. "Но не факт, что они пройдут в установленный срок. Вотличие от политической ситуации в России или Европе, внутреннее положение Украинывесьма нестабильно, поэтому вариантов возможного развития событий гораздобольше", – отметил Салин.