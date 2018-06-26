Украинскую певицу ждут в Прибалтике. Там у дивы много поклонников.

Украинскую певицу ждут в Прибалтике. Там у дивы много поклонников.Ани Лорак называют самой очаровательной и романтичной звездой украинской эстрады, которая входит в топ-100 сексуальных женщин мира. Ее роскошное шоу DIVA, вышедшее в этом году, стало одним из самых дорогих и эффектных представлений, которые видел столичный комплекс "Олимпийский". При его постановке использовались самые дорогие и современные технические новинки."Такой масштаб требует огромных вложений, – цитирует директора артистки Михаила Успенского журнал . – Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент еще не закрыты некоторые счета, но мы постепенно решаем эти вопросы".Долги, к счастью, не помешали Лорак принять приглашение Лаймы Вайкуле приехать на фестиваль "Рандеву" в Юрмале, который стал местом притяжения звезд эстрады, классики, музыкантов из разных стран. "В дуэте с Ани Лорак мы выступали в разных местах: в Санкт-Петербурге, в Москве и в Каугури в Юрмале, – рассказал Dni.Ru участник фестиваля Интарс Бусулис. – Статусом дивы Ани Лорак обладает не напрасно: она собирает стадионы, делает великолепные шоу, она очень красивая. Кроме того, она классный, хороший человек, с которым очень просто работать вместе. Я надеюсь, мы споем дуэтом в этом году".Помимо Ани Лорак, на открытии фестиваля 19 июля выступят: Лайма Вайкуле, Uma2rman, Марио Бионди, Тамара Гвердцители, Элина Нечаева, Настя Каменских, Мила Нитич, Никита Алексеев и многие другие звезды.