Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга настаивают, чтобы им построили бассейн в историческом объекте, где они планируют провести отпуск. Жители страны бурно отреагировали на такие запросы, обвинив политика в растрате денег налогоплательщиков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга настаивают, чтобы им построили бассейн в историческом объекте, где они планируют провести отпуск. Жители страны бурно отреагировали на такие запросы, обвинив политика в растрате денег налогоплательщиков.Президентская чета планирует отдохнуть в официальной летней резиденции французских президентов на небольшом средиземноморском полуострове форт де Брегансон. Эта "спецдача" известна еще со времен Шарля де Голля, но два предшественника Макрона ей практически не пользовались.По нынешним меркам резиденция выглядит весьма скромно. Там нет ни золота, ни мрамора, ни бассейна. Более того, нет и приватности, ведь за символическую сумму любой турист может провести на президентской даче весь день, передает портал .Бывшие лидеры Франции купались в море и довольствовались обычным песчаным пляжем вместе с остальными посетителями. Однако из-за наличия камеры в каждом мобильном телефоне Макрон опасается других отдыхающих и расплодившихся папарацци. По этой причине президент просит для себя с супругой приватный бассейн.Эксперты уже высказывались на тему того, что строительство объекта на территории форта де Брегансон невозможно, так как это историческое место является памятником архитектуры. Cпециалисты заявили, что разрешение может быть выдано только на установку наземного каркасного бассейна. Его стоимость кстати будет в десять раз дешевле стационарного и составит десять тысяч евро вместо 150.В ответ на это французская пресса разразилась высмеивающими карикатурами в адрес Макрона. Журналисты убеждены, что президенту не следует тратить деньги из бюджета на свои прихоти. При этом некоторые эксперты отметили, что масштаб "транжирства" французского лидера не идет ни в какое сравнение с тратами многих других чиновников.