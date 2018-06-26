Певица МакSим на время оставит сцену. Девушка жалуется на здоровье.

Певица МакSим на время оставит сцену. Девушка жалуется на здоровье.Артистка решила взять бессрочный отпуск и заняться собой. Болезненноесостояние исполнительницы не позволяет ей полноценно работать.МакSим просит поклонников не расстраиваться: ведь как толькоее самочувствие придет в норму, она вернется к творческой деятельности. Певица ужеотменила несколько концертов в российских городах, не смогла прийти натрадиционную встречу с фанатами в день своего рождения, а также посетить фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах.Что за ужасная болезнь подкосила звезду пока неизвестно. Пресс-секретарьМакSим не комментирует состояние артистки, однако уверяет, что беспокоитсяненужно. Вероятно, в будущем звезда предстанет перед публикой в новом качестве.Добавим, что точные даты возвращения исполнительницы на сцену не называются.Перед уходом певица решила презентовать клип на песню "Здесь и сейчас". Видео в ближайшее времядолжно появиться в Сети. В основе ролика – настоящая история любви со счастливымконцом. По замыслу режиссера клипа МакSим сыграет роль стороннейнаблюдательницы, сообщает StarHit.Отметим, что высвободившееся время певица планируетпосвящать дочерям – девятилетней Александре и трехлетней Марии. Добавим,что в недавних интервью артистка заявляла, что хочет быть не только звездой, нои хорошей матерью. "Сейчас 12 концертов в месяц – предел. Четверг,пятница, суббота, воскресенье – гастроли. Все остальное время я с детьми.Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно", – отметила она. Артистка говорила, что не может выпускать много новых песен – тогда опять придется каждый день даватьконцерты и работать на износ.