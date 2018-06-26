Певица МакSим на время оставит сцену. Девушка жалуется на здоровье.
Певица МакSим на время оставит сцену. Девушка жалуется на здоровье.
Артистка решила взять бессрочный отпуск и заняться собой. Болезненное
состояние исполнительницы не позволяет ей полноценно работать.
МакSим просит поклонников не расстраиваться: ведь как только
ее самочувствие придет в норму, она вернется к творческой деятельности. Певица уже
отменила несколько концертов в российских городах, не смогла прийти на
традиционную встречу с фанатами в день своего рождения, а также посетить фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах.
Что за ужасная болезнь подкосила звезду пока неизвестно. Пресс-секретарь
МакSим не комментирует состояние артистки, однако уверяет, что беспокоится
ненужно. Вероятно, в будущем звезда предстанет перед публикой в новом качестве.
Добавим, что точные даты возвращения исполнительницы на сцену не называются.
Перед уходом певица решила презентовать клип на песню "Здесь и сейчас". Видео в ближайшее время
должно появиться в Сети. В основе ролика – настоящая история любви со счастливым
концом. По замыслу режиссера клипа МакSим сыграет роль сторонней
наблюдательницы, сообщает StarHit.
Отметим, что высвободившееся время певица планирует
посвящать дочерям – девятилетней Александре и трехлетней Марии. Добавим,
что в недавних интервью артистка заявляла, что хочет быть не только звездой, но
и хорошей матерью. "Сейчас 12 концертов в месяц – предел. Четверг,
пятница, суббота, воскресенье – гастроли. Все остальное время я с детьми.
Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно", – отметила она. Артистка говорила, что не может выпускать много новых песен – тогда опять придется каждый день давать
концерты и работать на износ.