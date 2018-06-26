Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о предстоящем повышении пенсионного возраста. По его словам, в правительстве стараются учесть интересы всех граждан, поэтому людям предпенсионного возраста беспокоиться не стоит.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о предстоящем повышении пенсионного возраста. По его словам, в правительствестараются учесть интересы всех граждан, поэтому людям предпенсионного возрастабеспокоиться не стоит.Глава правительства отметил, что решение об увеличениивозраста выхода на пенсию принималось "с учетом интереса граждан игосударства". По его словам, в кабинете министров учитывают интересы работникови работодателей. При этом изменившиеся условия выхода на пенсию, уверен Медведев,создадут новые возможности для людей предпенсионного возраста.Он заверил, что будут разработаны специальные программыпереобучения для работников старшего возраста. Цифровые технологии серьезноменяют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях взрелом возрасте", – цитирует председателя кабмина .Медведев исключил какую бы то ни было дискриминацию повозрастному признаку, заявив, что количество лет работника не должнобыть причиной для его увольнения. "Дискриминация в трудовых отношениях повозрасту у нас законодательно запрещена", – подчеркнул премьер.Напомним, ранее в правительстве объявили о предстоящейпенсионной реформе, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсиюдля мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Изменения будут производитьсяпошагово, начиная со следующего года.Стоит отметить, что власти обещают россиянам беспрецедентныйрост пенсий. Глава министерства финансов, первый вице-премьер правительстваАнтон Силуанов заявил, что пенсионные выплаты достигнут уровня 20 тысяч рублейк 2024 году.Размер пенсий можно будет увеличить за счет индивидуальногопенсионного капитала, подчеркнул он. "Работникам будет предложеноучаствовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных", -цитируют чиновника . В свою очередь, глава МинтрудаМаксим Топилин предрек рост пенсий в следующем году до 15,4 тысячи рублей.