Российские средства массовой информации назвали одного из основных разработчиков пенсионной реформы в России. Им оказался глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) минфина России Владимир Назаров. Возраст чиновника – 35 лет.

Российские средства массовой информации назвали одного изосновных разработчиков пенсионной реформы в России. Им оказался главаНаучно-исследовательского финансового института (НИФИ) минфина России ВладимирНазаров. Возраст чиновника – 35 лет.Родился Назаров в декабре 1982 года. Образование получил вФинансовом университете при правительстве РФ, который окончил с краснымдипломом, затем проходил стажировку в канадском минфине и учился в британскомEnglish Language Institute.С июня 2004 года он работал в Институте экономическойполитики имени Е. Т. Гайдара, сообщает официальный сайт учреждения. С 2013 годазанимает должность руководителя Научно-исследовательского финансовогоинститута, который фактически является "мозговым центром"министерства финансов России.Ряд СМИ весьма критически высказались о Назарове, упомянув оего возрасте. Так, газета "Завтра" назвала экономиста"мальчонкой" и "ботаником-мизантропом с трясущимисяруками".О предстоящей пенсионной реформе в России объявили всередине этого месяца. Она предполагает повышение возраста выхода на пенсию длямужчин на пять лет (до 65), а для женщин – на восемь (до 63 лет). Реформа будетидти пошагово, она начнется уже в следующем году.По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева,правительство при реализации пенсионной реформы старается учесть мнения всехграждан. Изменившиеся условия выхода на пенсию, уверен глава кабмина, создадутновые возможности для людей предпенсионного возраста. Он заверил, что будутразработаны специальные программы переобучения для работников старшеговозраста.При этом власти обещают россиянам беспрецедентный ростпенсий. Глава Министерства финансов, первый вице-премьер правительства Антон Силуановзаявил, что пенсионные выплаты достигнут уровня 20 тысяч рублей к 2024 году.