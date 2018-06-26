К сотруднику полиции, несущему службу возле одной из гостиниц столицы, обратилась гражданка Германии, приехавшая в Москву на чемпионат мира по футболу...

К сотруднику полиции, несущему службу возле одной из гостиниц столицы, обратилась гражданка Германии, приехавшая в Москву на чемпионат мира по футболу. Женщина просила помочь в поисках мобильного телефона, забытого в такси, на котором она приехала в отель.В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личность водителя, подвозившего иностранку. Таксист подтвердил, что телефон находится у него, после чего приехал к гостинице и передал пропажу владелице.Гражданка Германии поблагодарила полицейских за оказанную помощь.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29