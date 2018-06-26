Театральный сезон закрыт, актеры покидают в Москву – кто на съемки в сериалах, кто на отдых. Попрощался до осени с Москвой и легендарный Владимир Этуш из театра им. Вахтангова.

Театральный сезон закрыт, актеры покидают в Москву – кто на съемки в сериалах, кто на отдых. Попрощался до осени с Москвой и легендарный Владимир Этуш из театра им. Вахтангова."С женой собираемся в Италию, – рассказал артист. – Каждый год в одно и тоже время, весь июль, отдыхаем там у родственников. У них домик на море, они любезно его нам предоставляют. Так что 1 июля надеемся улететь".В этот раз артист попросил, чтобы на отдыхе исправно работал телевизор – в России же проходит чемпионат мира по футболу, и Этуш хочет следить за футбольными страстями. "Я не болельщик. Вот Лена (супруга, – Прим. ред.) у меня настоящая фанатка. Но хорошую игру и какие-то ключевые матчи стараюсь смотреть. Для меня это как спектакль, как драматургия. Особенно люблю, когда дело доходит до пенальти"Владимиру Этушу – 96 лет, но он полон планов. "Я еще чувствую в себе силы. Продолжаю играть в театре. Думаю о новом сезоне, о том, что бы еще сыграть. Очень надеюсь, что осенью премьера состоится", – улыбается артист. Перед отпуском же он снялся в фильме Сергея Батаева "Старый вояка", причем на съемочной площадке снисхождения к себе не терпел – пахал, как и молодые. "Работа есть работа. Если на съемочную площадку пришел – все, значит, изволь работать. Переноси то что переносят все", – цитирует актера газетаНапомним, что в прессе то и дело появляются тревожные новости о плохом самочувствии актера, о его госпитализации. Но Этуш отмахивается: ерунда все, мол. И уходить на покой он не собирается – сцена его поддерживает, окрыляет, вдохновляет.