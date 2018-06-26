Появились неожиданные подробности о болезни российского гитариста Андрея Сучилина, скончавшегося в Португалии. По словам его подруги, до того, как музыканта поразила инфекция, его прокляла цыганка из Мюнхена.

Появились неожиданные подробности оболезни российского гитариста Андрея Сучилина, скончавшегося в Португалии. Пословам его подруги, до того, как музыканта поразила инфекция, его проклялацыганка из Мюнхена.Также сталоизвестно, что посольство России в Лиссабоне поможет родственникам погибшего. "Мы связали родственников с похороннымбюро, окажем все необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит,будут ли транспортировать тело или кремировать здесь", – цитирует пресс‐секретаря диппредставительства Александра БрянцеваРИА Новости.Напомним,российский рок-гитарист, лидер группы "До мажор" Андрей Сучилинскончался от страшной инфекции. Об этом сообщила его близкая подруга ЛидияТихонович в Facebook.Ранее, в мая музыканта ссупругой сняли с авиарейса в Португалии из-за сильного запаха, возникшего из-заего заболевания. Болезнь вызвала некроз тканей, вследствие чего и возниксильный запах.Мужчину экстренно реанимировали в одну из местных клиник. Емупровели несколько операций, но болезнь оказалась сильнее. Вскоре музыкант впалв кому, а через некоторое время скончался. Супруга музыканта через соцсетиобратилась к друзьям с просьбой помочь в организации похорон в Москве.Андрей Сучилин являетсяединственным исполнителем с постсоветского пространства, участвовавшим взнаменитых семинарах Роберта Фриппа. В 2010-м Сучилин увлекся социальнойжурналистикой. Являлся кандидатом психологических наук.