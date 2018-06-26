Появились неожиданные подробности о
болезни российского гитариста Андрея Сучилина, скончавшегося в Португалии. По
словам его подруги, до того, как музыканта поразила инфекция, его прокляла
цыганка из Мюнхена.
Появились неожиданные подробности о
болезни российского гитариста Андрея Сучилина, скончавшегося в Португалии. По
словам его подруги, до того, как музыканта поразила инфекция, его прокляла
цыганка из Мюнхена.
Также стало
известно, что посольство России в Лиссабоне поможет родственникам погибшего. "Мы связали родственников с похоронным
бюро, окажем все необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит,
будут ли транспортировать тело или кремировать здесь", – цитирует пресс‐секретаря диппредставительства Александра Брянцева
РИА Новости.
Напомним,
российский рок-гитарист, лидер группы "До мажор" Андрей Сучилин
скончался от страшной инфекции. Об этом сообщила его близкая подруга Лидия
Тихонович в Facebook.
Ранее, в мая музыканта с
супругой сняли с авиарейса в Португалии из-за сильного запаха, возникшего из-за
его заболевания. Болезнь вызвала некроз тканей, вследствие чего и возник
сильный запах.
Мужчину экстренно реанимировали в одну из местных клиник. Ему
провели несколько операций, но болезнь оказалась сильнее. Вскоре музыкант впал
в кому, а через некоторое время скончался. Супруга музыканта через соцсети
обратилась к друзьям с просьбой помочь в организации похорон в Москве.
Андрей Сучилин является
единственным исполнителем с постсоветского пространства, участвовавшим в
знаменитых семинарах Роберта Фриппа. В 2010-м Сучилин увлекся социальной
журналистикой. Являлся кандидатом психологических наук.