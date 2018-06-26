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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-na-detskoj-ploshhadke-upalo-derevo.html" target="_blank">На детской площадке упало дерево</a> - На детские качели упало дерево. Чудом обошлось без жертв. Жители улиц Добролюбова и Мичурина бьют тревогу - ходить по скверу стало небезопасно, того и гляди упадут другие деревья. А ведь место очень популярное - каждый день в сквере играют дети, гуляют мамы с колясками. Татьяна Данилова работала на месте происшествия.