26.06.2018

2018-06-26 09:50:24

На Урале выпускники нашли мертвую женщину у Вечного огня

Утром 25 июня в городе

Еманжелинск Челябинской области гуляющие после праздника выпускники одной из местных школ обнаружили у Вечного огня тело 62-летней женщины, передает . Рядом была обнаружена предсмертная записка. По факту произошедшего проводится проверка.