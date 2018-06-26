В дом к вдове известного шансонье Ирине Круг ночью проникли неизвестные. Это произошло накануне трагической даты – 16 лет назад был убит Михаил Круг.

В дом к вдове известного шансонье Ирине Круг ночью проникли неизвестные. Это произошло накануне трагической даты – 16 лет назад был убит Михаил Круг.Сначала Ирина услышала, что кто-то ходит на первом этаже. Она подумала, что это ее нынешний муж Сергей, поэтому не стала спускаться вниз.Однако уже утром хозяева дома обнаружили просверленное отверстие в окне. Выяснилось, что злоумышленникам удалось бесшумно проникнуть в помещение. Представительница Ирины Круг уточнила, что грабители ничего не украли.Кроме того, стало известно, что неизвестные влезли в два соседских дома, в одном из них сработала сигнализация. Стоит отметить, что вдова Круга обычно тоже включает сигнализацию, но в этот раз не стала, передает телеканал "".Сообщается, что певица испытала шок после происшествия. "Это все произошло накануне другой трагедии, которая случилась 1 июля. И, конечно, для Иры это стало некоторым шоком", – рассказала представитель певицы.Напомним, что в 2002 году к Ирине и ее супругу Михаилу Кругу проникли неизвестные. В доме также находились теща и трое детей. При нападении главу семейства застрелили, он скончался в больнице.Михаил Круг – автор и исполнитель песен в жанре русского шансона, один из самых популярных представителей данного музыкального направления. Наиболее известный хит Круга – композиция "Владимирский централ".