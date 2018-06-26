Звезду сериала Татьянин день Наталью Рудову поздравляют с беременностью. Поклонники разглядели изменения в фигуре артистки.

Звезду сериала "Татьянин день" Наталью Рудову поздравляют сбеременностью. Поклонники разглядели изменения в фигуре артистки.В своем Instagram Наталья опубликовала фотографию с днярождения популярного певца Егора Крида. Девушка облачена в черное обтягивающееплатье с тоненькими лямочками. Фолловеры заметили, что у артистки выпираетживот.Теперь пользователи Сети спорят, действительно ли Рудоваскоро станет матерью или просто перестала качать пресс. Десятки фанатов начали расспрашиватьдевушку. Однако Наталья не стала комментировать эти догадки."Беременна???(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тыбеременна?", "она беременна, есть видео, где она поздравляет крида итрогает свой округлившийся животик", "🤦🏻‍♀️да небеременна она! У нее что живота не может быть) она тоже живой человек.. ничегострашного в этом не вижу", "просто салатов наелась вкусных, а вы сразубеременная 🤰🏻....","Она что беременная?", "она беременна есть видео", "Ты беременна ?","не беременна че вы за фигню несете", "Не беременна она, она простопельмешек переела 😂👌🏻", "Вот;обратная, дурацкая сторона медали. Стоит сделать неудачный ракурс, как все тутже будут думать, что беременна. Задолбали блин", "Рудова беременна??? У неёживот округлившийся", – с жаром спорили поклонники.Добавим, что если Наталья все же беременна, то, скореевсего, об этом вскоре станет известно, так как Рудову нельзя назвать ни скрытницей, ни скромницей. Артистка откровенно рассказывает в соцсетях о личной жизни и не стесняясь оголятся перед камерой.Ранее в интервью Dni.Ru Рудова объяснила причинусвоего частого участия в эротических фотосессиях и регулярных публикаций всоцсетях фото в купальнике. "Это моя жизнь, мое тело, и я им горжусь. Всвоем аккаунте я настраиваю людей на позитив и говорю, что нужно двигатьсявперед и работать над собой", – пояснила актриса.Она заверила, что близких людей ню в ее исполнении небеспокоит: "Я взрослый, самостоятельный человек. С 16 лет живу одна, с 18независима от мамы финансово, и она доверяет мне – знает, что я не делаюглупостей".