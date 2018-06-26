Эксперты рассказали, почему от российской сборной по футболу на ЧМ-2018 в
Самаре отвернулась фортуна. В частности, президент
Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов считает фарт причиной победы Уругвая.
Эксперты рассказали, почему от российской сборной по футболу на ЧМ-2018 в
Самаре отвернулась фортуна. В частности, президент
Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов считает фарт причиной победы Уругвая.
Удача,
которая сопутствовала России на двух первых играх с Саудовской Аравией и Египтом,
отвернулась от наших спортсменов. По словам Любимова, такое в футболе случается
часто.
"Если проанализировать первые
матчи сборных, то обычно, если команда начинает очень здорово и выигрывает с
разницей в четыре мяча, то, в конце концов, где-то начинает тормозить", – цитирует
специалиста . Он подчеркнул, что большой вес в этом виде спорта имеет фарт.
В свою
очередь бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев полагает, что нашим футболистам
результат не принципиален. "Они богатые люди, зачем им результат? Они свои
деньги и так получат. Они больше думают о своем здоровье", – заявил он.
По мнению экс-защитника ЦСКА, Заслуженного мастера
спорта СССР Владимира Пономарева, в игре было слишком много экспериментов.
"К тому же, Уругвай – поприличней команда, чем те две, что нам до этого
попадались", – прокомментировал поражение российской сборной эксперт.
Высказались о проигрыше и судействе на матче сами игроки. "Мне показались странными
некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр – чудак, как-то все
воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается", – цитирует Александра Самедова
"Спорт-Экспресс". "Судейство не очень понравилось. Понятно, что дело не в
судействе, проиграли сами, но все фолы 50 на 50 трактовались в пользу Уругвая.
Смысл ему помогать, он и так сильный", – заявил Артем Дзюба.
Стал
известен соперник сборной России по матчу 1/8 финала
ЧМ-2018. Подопечные Станислава Черчесова сыграют со Испанией.
Игра состоится 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники", в 17.00. Ранее
России проиграла Уругваю в Самаре со счетом 3:0.