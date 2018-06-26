Эксперты рассказали, почему от российской сборной по футболу на ЧМ-2018 в Самаре отвернулась фортуна. В частности, президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов считает фарт причиной победы Уругвая.

Эксперты рассказали, почему от российской сборной по футболу на ЧМ-2018 вСамаре отвернулась фортуна. В частности, президентКлуба истории и статистики спорта Александр Любимов считает фарт причиной победы Уругвая.Удача,которая сопутствовала России на двух первых играх с Саудовской Аравией и Египтом,отвернулась от наших спортсменов. По словам Любимова, такое в футболе случаетсячасто."Если проанализировать первыематчи сборных, то обычно, если команда начинает очень здорово и выигрывает сразницей в четыре мяча, то, в конце концов, где-то начинает тормозить", – цитируетспециалиста . Он подчеркнул, что большой вес в этом виде спорта имеет фарт.В своюочередь бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев полагает, что нашим футболистамрезультат не принципиален. "Они богатые люди, зачем им результат? Они своиденьги и так получат. Они больше думают о своем здоровье", – заявил он.По мнению экс-защитника ЦСКА, Заслуженного мастераспорта СССР Владимира Пономарева, в игре было слишком много экспериментов."К тому же, Уругвай – поприличней команда, чем те две, что нам до этогопопадались", – прокомментировал поражение российской сборной эксперт.Высказались о проигрыше и судействе на матче сами игроки. "Мне показались странныминекоторые решения. Вообще показалось, что арбитр – чудак, как-то всевоспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается", – цитирует Александра Самедова"Спорт-Экспресс". "Судейство не очень понравилось. Понятно, что дело не всудействе, проиграли сами, но все фолы 50 на 50 трактовались в пользу Уругвая.Смысл ему помогать, он и так сильный", – заявил Артем Дзюба.Стализвестен соперник сборной России по матчу 1/8 финалаЧМ-2018. Подопечные Станислава Черчесова сыграют со Испанией.Игра состоится 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники", в 17.00. РанееРоссии проиграла Уругваю в Самаре со счетом 3:0.