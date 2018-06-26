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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-nedovolnye-remontom.html" target="_blank">Недовольные ремонтом</a> - Когда ремонт не оправдал ожидания. На улице Балакирева жители возмущены качеством новой дороги. Придомовую территорию им отремонтировали всего несколько дней назад, а на дорожном полотне уже появились ямы. При этом, люди даже не видели смету работ, и переживают, что за некачественный ремонт придется дополнительно платить. Кто ответит за такие дорожные работы? Разбиралась Валерия Саенко.