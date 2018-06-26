В соцсети ВКонтакте набирает популярность
группа Buceta Rosa. В нем оскорбленные парни жестко критикуют поведение российских
девушек на мундиале.
В соцсети "ВКонтакте" набирает популярность
группа Buceta Rosa. В нем оскорбленные парни жестко критикуют поведение российских
девушек на мундиале.
Название группы
происходит от одноименной песенки, которую для ролика спели бразильские фанаты
спели вместе с не владеющей португальским языком россиянкой. При этом там речь
не о розах, а о поется не про розы, а про "розовую вагину".
Большинство участников сообщества – выходцы из южных регионов
нашей страны. При этом они настроены зло и по-боевому. Примечательно, что бразильца
подписчики виноватым в неудачной шутке не считают, а вот юной россиянке от
блюстителей морали достается крепко.
"Ей и надо было по морде дать.
На девушку руку поднимать ни в коем случае нельзя, но это не девушка, а тупая
дырка в женском теле, как многие. Не надо сильно бить – "леща" достаточно,
чтобы унизить!", – написал свое мнение один из фолловеров. Ролики с
россиянками, которые танцуют и флиртуют с иностранными болельщиками, судя по
всему, не на шутку обидели российских мужчин. Под каждым из них – резкое осуждение
девушек и призывы учить таких "распутниц" уму-разуму.
Некоторые даже хвалятся, что проводят уличные акции по пристыжению
девушек. В ход идут разные методы: их толкают, позорят, кто-то даже обливает
зеленкой. При этом активисты сами свои действия на камеру не снимают, чтобы
потом их жертва не смогла предоставить в полиции доказательств.
Сложившуюся ситуацию прокомментировала психолог Анна Брук. По ее мнению,
подобные доцивилизационные алгоритмы – вещь очень живучая и глубоко в
подсознании ее можно обнаружить у всех народов мира, независимо от степени их
культурного развития. "Обратите внимание, что ревнуют наши парни девушек, а не
наоборот. Почему так? А потому, что архаическая племенная мораль не видит
проблемы в измене мужчины… То есть женская измена – это "кража общего ресурса",
– цитирует эксперта "Московский комсомолец".