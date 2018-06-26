В соцсети ВКонтакте набирает популярность группа Buceta Rosa. В нем оскорбленные парни жестко критикуют поведение российских девушек на мундиале.

В соцсети "ВКонтакте" набирает популярностьгруппа Buceta Rosa. В нем оскорбленные парни жестко критикуют поведение российскихдевушек на мундиале.Название группыпроисходит от одноименной песенки, которую для ролика спели бразильские фанатыспели вместе с не владеющей португальским языком россиянкой. При этом там речьне о розах, а о поется не про розы, а про "розовую вагину".Большинство участников сообщества – выходцы из южных регионовнашей страны. При этом они настроены зло и по-боевому. Примечательно, что бразильцаподписчики виноватым в неудачной шутке не считают, а вот юной россиянке отблюстителей морали достается крепко."Ей и надо было по морде дать.На девушку руку поднимать ни в коем случае нельзя, но это не девушка, а тупаядырка в женском теле, как многие. Не надо сильно бить – "леща" достаточно,чтобы унизить!", – написал свое мнение один из фолловеров. Ролики сроссиянками, которые танцуют и флиртуют с иностранными болельщиками, судя повсему, не на шутку обидели российских мужчин. Под каждым из них – резкое осуждениедевушек и призывы учить таких "распутниц" уму-разуму.Некоторые даже хвалятся, что проводят уличные акции по пристыжениюдевушек. В ход идут разные методы: их толкают, позорят, кто-то даже обливаетзеленкой. При этом активисты сами свои действия на камеру не снимают, чтобыпотом их жертва не смогла предоставить в полиции доказательств.Сложившуюся ситуацию прокомментировала психолог Анна Брук. По ее мнению,подобные доцивилизационные алгоритмы – вещь очень живучая и глубоко вподсознании ее можно обнаружить у всех народов мира, независимо от степени ихкультурного развития. "Обратите внимание, что ревнуют наши парни девушек, а ненаоборот. Почему так? А потому, что архаическая племенная мораль не видитпроблемы в измене мужчины… То есть женская измена – это "кража общего ресурса",– цитирует эксперта "Московский комсомолец".