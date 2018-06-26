26.06.2018

2018-06-26 12:40:35

Очевидцы сняли загоревшийся на ходу грузовик

На Окском съезде в Нижнем Новгороде у грузового автомобиля во время движения загорелся моторный отсек, передает портал . Очевидцы сняли на видео, как огонь успел перекинуться на кабину успевшего остановиться автомобиля. Информации о состоянии водителя пока не поступало. Подробности произошедшего устанавливаются.