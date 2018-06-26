Известный российский гитарист Андрей Сучилин скончался в Португалии. Врачи сделали мужчине несколько операций, но не смогли остановить некроз тканей.
Известный российский гитарист Андрей Сучилин скончался в Португалии. Врачи сделали мужчине несколько операций, но не смогли остановить некроз тканей.
Один из ведущих
рок-гитаристов России Андрей
Сучилин, которого в конце мая сняли в Португалии с авиарейса Амстердам – Гран-Канария из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этой
болезни. Об этом в Facebook
сообщила его близкая подруга Лидия Тихонович.
Его друзья и коллеги выразили свои соболезнования близким музыканта.
О неприятном инциденте, произошедшем
ранее в самолете с российским гитаристом, ранее написало британское издание Mirror. На весь мир стало известно о том, что лайнер сел
в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного
из пассажиров. Не поленились западные журналисты и описать подробности: как
бортпроводники закрыли мужчину в туалете, а затем сняли с рейса. О том, каким именно недугом страдал музыкант, не
уточняется.
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