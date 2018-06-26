Известный российский гитарист Андрей Сучилин скончался в Португалии. Врачи сделали мужчине несколько операций, но не смогли остановить некроз тканей.

Известный российский гитарист Андрей Сучилин скончался в Португалии. Врачи сделали мужчине несколько операций, но не смогли остановить некроз тканей.Один из ведущихрок-гитаристов России АндрейСучилин, которого в конце мая сняли в Португалии с авиарейса Амстердам – Гран-Канария из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этойболезни. Об этом в Facebookсообщила его близкая подруга Лидия Тихонович.Его друзья и коллеги выразили свои соболезнования близким музыканта.О неприятном инциденте, произошедшемранее в самолете с российским гитаристом, ранее написало британское издание Mirror. На весь мир стало известно о том, что лайнер селв португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одногоиз пассажиров. Не поленились западные журналисты и описать подробности: какбортпроводники закрыли мужчину в туалете, а затем сняли с рейса. О том, каким именно недугом страдал музыкант, неуточняется.Материал дополняется