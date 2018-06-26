× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-osuzhdennye-ukrashayut-gorod.html" target="_blank">Осужденные украшают город</a> - Красота для города руками осужденных. Новый арт-объект - цветочный «водоём» с рыбами - для Лыбедской магистрали изготовили в третьей исправительной колонии.