Отец герцогини Сассекской Томас Маркл недоволен пренебрежительным отношением монарших родственников. Мужчина намеревается заявиться в Кенсингтонский дворец. Мол, если королева разрешила приехать Дональду Трампу, то, чем он хуже.

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл недоволен пренебрежительным отношением монарших родственников. Мужчина намеревается заявиться в Кенсингтонский дворец. Мол, если королева разрешила приехать Дональду Трампу, то, чем он хуже.По сломам Томаса знаменитые родственники игнорируют его и невыходят на связь, однако он все еще собирается совершить поездку в Лондон. Онпланирует познакомится с супругом Меган Маркл и его семьей."Если уж королева желает познакомиться с нашим надменным ибесчувственным президентом, у нее не найдется оправданий, чтобы непознакомиться со мной – я даже близко не так плох", – заявил Томас Марклизданию TMZ.По словам отца Меган, после того как его зять Гаррипохлопотал о встрече президента США с королевой, ему стало очень обидно. Онпочувствовал себя будто "на скамейке штрафников". Также мужчина заметил, чтопосле скандала вокруг его имени в прессе Меган и ее новая семья ни разу непытались связаться с ним.Добавим, что недавноТомас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненномусостоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал.Журналисты выяснили,что он в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков.Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивойфотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестреСаманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.