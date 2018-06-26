Отец герцогини Сассекской Томас Маркл недоволен пренебрежительным отношением монарших родственников. Мужчина намеревается заявиться в Кенсингтонский дворец. Мол, если королева разрешила приехать Дональду Трампу, то, чем он хуже.
Отец герцогини Сассекской Томас Маркл недоволен пренебрежительным отношением монарших родственников. Мужчина намеревается заявиться в Кенсингтонский дворец. Мол, если королева разрешила приехать Дональду Трампу, то, чем он хуже.
По сломам Томаса знаменитые родственники игнорируют его и не
выходят на связь, однако он все еще собирается совершить поездку в Лондон. Он
планирует познакомится с супругом Меган Маркл и его семьей.
"Если уж королева желает познакомиться с нашим надменным и
бесчувственным президентом, у нее не найдется оправданий, чтобы не
познакомиться со мной – я даже близко не так плох", – заявил Томас Маркл
изданию TMZ.
По словам отца Меган, после того как его зять Гарри
похлопотал о встрече президента США с королевой, ему стало очень обидно. Он
почувствовал себя будто "на скамейке штрафников". Также мужчина заметил, что
после скандала вокруг его имени в прессе Меган и ее новая семья ни разу не
пытались связаться с ним.
Добавим, что недавно
Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному
состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал.
Журналисты выяснили,
что он в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков.
Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивой
фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре
Саманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.