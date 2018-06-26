Начиная со следующего года, пенсии в России будут расти темпами выше инфляции. О пенсиях, о том, что будет с рублем, ценами и налогами рассказал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Начиная со следующего года, пенсии в России будут расти темпами выше инфляции. О пенсиях, о том, что будет с рублем, ценами и налогами рассказал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.К концу 2018 года средняя ежемесячная пенсия превысит 14 тысяч рублей. С 2019 года прибавка в среднегодовом выражении составит 1 тысячу рублей."В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсии за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии. В среднем по увеличению пенсий это даст более высокие, так сказать, доходы пенсионеров, неработающих пенсионеров, которые сегодня находятся на пенсионном обеспечении", — пояснил первый вице-премьер — министр российских финансов Антон Силуанов.Все это станет возможно благодаря росту численности трудоспособного населения. Но это еще не все. Увеличить свою будущую пенсию можно будет за счет системы индивидуального пенсионного капитала."Это дополнительная добавка к пенсионному обеспечению. Мы считаем, что люди, которые находятся в трудоспособном возрасте, могли бы себе создавать дополнительный ресурс для использования уже в пенсионном возрасте. Поэтому работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Здесь для того, чтобы это было интересно для работников и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы, будем уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей — уменьшать налогообложение прибыли", — пообещал Антон Силуанов.Изменится налог на добавленную стоимость. Он повысится до 20%, но для первоочередных и жизненно важных товаров сохранится льготная ставка в 10%."Речь идет о лекарствах, речь идет об отдельных группах продовольствия, самых таких, которые в первую очередь потребляются людьми с невысокими доходами, речь идет о детских товарах. Эти ставки по этим товарам не меняются. Поэтому роста цен по ключевым жизненно важным товарам не произойдет". – заверяет Силуанов.По прогнозу Антона Силуанова, в этом году инфляция может составить 3%, а в следующем — 4%. Средства, полученные от роста налога на добавленную стоимость, направят на социальные цели."Будет улучшаться качество здравоохранения, пойдут деньги в образование, более качественная будет подготовка наших кадров, что тоже необходимо с одной стороны для роста экономики", – продолжает рассказ заместитель председателя правительства.Всех волнует, что будет с рублем? Официальный курс доллара на 26 июня — 62,94 рубля, евро — 73 рубля и 31 копейка. Антон Силуанов уверен, что серьезных колебаний российской валюты ждать не стоит. Все это благодаря бюджетному правилу, которое определяет правила использования нефтегазовых доходов."Бюджетное правило как раз позволяет не беспокоиться по вопросу о динамике курса рубля. Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку тоже создан механизм, который позволяет держать стабильными курсовые соотношения нашего рубля по отношению к другим иностранным валютам", — заверяет Антон Силуанов.Нынешний уровень курса рубля сохранится до конца года. По крайней мере, нет никаких оснований говорить, что он будет меняться.