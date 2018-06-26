Жителей Забайкальского края напугало мистическое черное кольцо, зависшее над селом. Пользователи Сети предположили, что очевидцам удалось запечатлеть НЛО.

Жителей Забайкальского края напугало мистическое "черное кольцо", зависшее над селом. Пользователи Сети предположили, что очевидцам удалось запечатлеть НЛО.На опубликованных кадрах видно черное дымчатое кольцо непонятного происхождения. Сначала местные жители начали распространять информацию о том, что в селе Чара появился принадлежащий пришельцам корабль. Однако позже ученые развеяли эти слухи. Зависшие в воздухе черные кольца оказались распространенным явлением. Подобные случаи фиксировали в Британии, Польше, США, Казахстане и Новосибирске. Сообщается, что это был дымовой вихрь, который может образоваться из-за использования пиротехнического оборудования, передает "Чита.ru".На заметку:- это всегда качественная кровля и фасад в Самаре по самым низким ценам. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!