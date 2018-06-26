Во время проведения фестиваля воздушных шаров в США один из аэростатов внезапно потерял высоту и врезался в высоковольтную линию электропередач. Оборванные провода под напряжением устроили фейерверк из пылающих искр и повредили воздушное судно.

Во время проведения фестиваля воздушных шаров в США один из аэростатов внезапно потерял высоту и врезался в высоковольтную линию электропередач. Оборванные провода под напряжением устроили фейерверк из пылающих искр и повредили воздушное судно.На кадрах из видео, опубликованного на YouTube, видно, как после столкновения шар сначала поднимается выше, затем летит к озеру и падает в воду. Подплывшие к месту крушения очевидцы были шокированы, так как пилот аэростата не получил ни единой царапины после мощного взрыва. "Он даже не особенно промок в воде", – не без доли юмора заметили свидетели инцидента. Местные рыбаки поблагодарили пилота за то, что он остался жив. Они боялись, что когда доберутся до места падения шара, то увидят "что-то очень нехорошее". Организаторы фестиваля подтвердили, что при крушении воздушного шара никто не пострадал. Они также сообщили, что причина инцидента будет известна только после окончания расследования, передает The Sun.