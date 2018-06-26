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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-po-porucheniyu-putina-otremontiruyut-bolnicu-v-strunino.html" target="_blank">По поручению Путина отремонтируют больницу в Струнино</a> - Вопрос о состоянии медицинского учреждения подняли на прямой линии, которая состоялась 7 июня