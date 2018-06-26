Вопрос о состоянии медицинского учреждения подняли на прямой линии, которая состоялась 7 июня
Вопрос о состоянии медицинского учреждения подняли на прямой линии, которая состоялась 7 июня
Президент России Владимир Путин поручил отремонтировать районную больницу в городе Струнино Владимирской области. Отчитаться о выполнении работ ответственные губернатор Светлана Орлова
и министр здравоохранения Вероника Скворцова должны будут до 31 декабря 2018 года.
Вопрос о состоянии больницы подняли еще на прямой линии с президентом. По словам горожан, были закрыты хирургическое, гинекологическое и инфекционное и детское отделение. Кожное, дерматологическое, поликлиника и глазное - находятся на грани закрытия. Таким образом, на данный момент почти 30 тысяч человек остались без медицинской помощи.
По предварительным оценкам, стоимость работ составит 240 миллионов рублей.