Глава МВД России отметил, что мероприятие проходит в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Сегодня в МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие председатели территориальных антинаркотических комиссий.Глава МВД России отметил, что мероприятие проходит в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.«Ежегодно 26 июня мировое сообщество обращает внимание на необходимость консолидации усилий в противодействии общей глобальной угрозе. Неотъемлемой частью этой масштабной работы является деятельность органов государственной власти нашей страны. Координирующая роль здесь отводится Комитету, на площадке которого обсуждаются наиболее актуальные проблемы», – сказал Владимир Колокольцев.Участники заседания рассмотрели опыт реализации антинаркотической политики в Республике Татарстан, которая входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению программных мероприятий в данной сфере. В регионе осуществляется множество проектов профилактического характера, в первую очередь – в молодежной среде, а также оказывается адресная помощь лицам, относящимся к «группе риска». Такой системный подход приносит определенные положительные результаты. За 5 лет в республике значительно возросло количество наркозависимых, находящихся в ремиссии.Кроме того, члены Комитета обсудили Проект ежегодного доклада Президенту Российской Федерации о складывающейся наркоситуации. Этот документ содержит как правоохранительные, так и медицинские аспекты, охватывая все ключевые направления.Председатель Государственного антинаркотического комитета высоко оценил значение всероссийского мониторинга, на основе которого осуществляется подготовка предложений по повышению эффективности принимаемых мер, и проинформировал присутствующих о его результатах: «Анализ показал, что в последние годы наметились новые тенденции, повлекшие изменение структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой «синтетики». Только в минувшем году ее доля увеличилась более чем на четверть. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов». В мае утвержден новый План реализации Стратегии государственной антинаркотической политики, которым предусмотрен широкий спектр мероприятий по линии 16 министерств и ведомств, большая работа предстоит и на региональном уровне.Кроме того, речь шла о позиции Российской Федерации на международной арене по вопросам борьбы с наркоугрозой. Владимир Колокольцев подчеркнул, что открытость российской стороны и ее заинтересованность в конструктивном диалоге отмечена миссией Международного комитета по контролю за наркотиками: «Мы нацелены на укрепление многостороннего и двухстороннего партнерства, включая совершенствование договорно-правовой базы. Активно используем для этого самые различные площадки и форматы».