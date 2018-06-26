Появились подробности дерзкого ограбления Марии Мироновой. Говорят, из сумочки популярной актрисы вынули 189 тысяч рублей.

Появились подробности дерзкого ограбления Марии Мироновой. Говорят, из сумочки популярной актрисы вынули 189 тысяч рублей.Как компетентно сообщает телеграм-канал 112, "кто-то бессердечный" искусно вытащил из сумочки Марии Мироновой три тысячи долларов. Как утверждает источник, столь внушительная пропажа обнаружилась только в отделении банка на Смоленском бульваре, куда приехала популярная актриса.Напомним, об ограблении Марии Мироновой стало известно благодаря ей самой. На официальной страничке в социальной сети Instagram артистка оставила пост, в котором рассказала о неприятном инциденте. "Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!" – обратилась к общественности популярная актриса.Ирония судьбы, как выразилась Миронова, в том, что артистка приняла участие в съемках сериала "Садовое кольцо". Показ многосерийного фильма на днях стартовал на Первом канале. В детективной мелодраме рассказывается история одной семьи, которую буквально преследуют несчастья. У главной героини пропадает сын, а когда она решает разобраться в происходящем, выясняет, что ее жизнь, оказывается, наполнена ложью.Садовое кольцо фигурирует как место жительства главной героини. В одной из серий, прямо в подворотне, на женщину нападает злоумышленник и требует снять с себя все украшения и отдать ему. Испуганная героиня Марии Мироновой послушно делает все, что ей говорят, после чего преступник исчезает. Впрочем, по сюжету, вора поймали.А вот смогут ли органы правопорядка отыскать крупную денежную сумму, которую на самом деле выкрали у артистки, пока неизвестно. Как рассказала журналистам сама Мария Миронова, она уже успела написать заявление в ОВД "Арбат".