Профилактическое мероприятие «Знаем, помним, соблюдаем» организовали сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

25 июня текущего года в оздоровительном лагере «Лесной городок», расположенным в Камешковском районе, сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный организовали и провели квест-игру «Знаем, помним, соблюдаем».На станциях дети в игровой форме смогли узнать много новой полезной информации. Так, представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно со специалистом филиала Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних провели интерактивную игру «Я и мои права». Инспектор ГИБДД Майя Колгашкина на станции под названием «Правила дорожного движения заслуживают уважения!» рассказала ребятам о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.В завершении мероприятия инспектор ПДН Лилия Ивлева показала отдыхающим фильм о здоровом образе жизни, а так же провела профилактическую беседу, предупредив подростков о недопущении совершения противоправных деяний и административных правонарушений, напомнила о личной безопасности.