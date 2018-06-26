У актрисы Елены Прокловой все не слава богу. Вроде развелась с надоевшим мужем три года назад, а разъехаться с ним никак не может.

У актрисы Елены Прокловой все не слава богу. Вроде развеласьс надоевшим мужем три года назад, а разъехаться с ним никак не может.Проклова и ее супруг расторгли брачные узы в 2015 году, однакоеще прошлой осенью они жили под одной крышей. "Длянас это не проблема. Процедура раздела имущества еще предстоит – наверное,болезненная и неприятная для обоих, потому что все создавалось для совместнойжизни. Оба боимся к этому подойти", – говорила сразу после развода артистка.Также она отмечала, что экс-муженек не хочет покидать ихзагородный дом в подмосковном поселке Жостовотак как "вложил частичку души" в его строительство. Тогда Елена отмечала,что понимает мужа и не торопит его с переездом. Несмотря на предательстволюбимого (за несколько лет до расставания мужчина завел любовницу) она шланавстречу мужу.Однако спустя несколько месяцев артистка поняла, что поравыставить бывшего на улицу, тем более, подмосковный коттедж – это не единственное его жилье. Елена подалаиск в суд о разделе имущества. И, казалось бы, на этом история должназавершиться, ан нет: началось форменное издевательство. Через месяц Еленарешает забрать иск и оставить все как есть.Два года супруги мучались под одной крышей, пока в апрелеэтого года Проклова опять не пошла к Фемиде с тем же вопросом. Она хочетпризнать за ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округеМытищи. Суд рушил в пользу артистки. Теперь звезда отказывается комментироватьэту тему, сообщает .