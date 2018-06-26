Электронный адрес в период избирательной компании по выборам Губернатора Владимирской области, депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва в единый день ..

Электронный адрес в период избирательной компании по выборам Губернатора Владимирской области, депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года.Новость5 000 рублейСтатья (с выносом на главную страницу)10 000 рублей (3 дня)15 000 рублей (неделя)Баннер над «Шапкой» (1000х180 (рх)350 руб. за 1000 показовБаннер (240х400 (рх)350 руб. за 1000 показовБрендинг (только внутренние страницы)400 руб. за 1000 показовFullScreen400 руб .за 1000 показовЦены указаны в рублях и включают НДС - 18%.