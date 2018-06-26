Западная пресса злорадствует долгожданному проигрышу российских футболистов, которых со счетом 3:0 разнесла сборная Уругвая. Жестокое поражение в Самаре 25 июня во всех красках описали СМИ США.

Западная пресса злорадствует долгожданному проигрышуроссийских футболистов, которых со счетом 3:0 разнесла сборная Уругвая.Жестокое поражение в Самаре 25 июня во всех красках описали СМИ США.Несмотря на обидное поражение,подопечные Станислава Черчесова уже обеспечили себе выход из группы. Американскиеиздания пишут, что проигрыш России был неизбежным и, возможно, необходимым.Associated Press оценивает результат матча, как возвращение нашихфутболистов и их болельщиков с небес на землю после эйфории от двух предыдущих игр,сообщает . По мнению издания, эта "пощечина" может улучить шансы России впредстоящем матче со сборной Испании.Материал дополняется