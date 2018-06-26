Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выпустит на поле дуэт нападающих в лице Криштиану Роналду и Рикарду Куарежмы. Заключительная игра группового раунда в квартете В состоится в Саранске.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выпустит на поле дуэт нападающих в лице Криштиану Роналду и Рикарду Куарежмы. Заключительная игра группового раунда в квартете "В" состоится в Саранске.В составе Португалии на поле выйдут следующие 11 игроков: вратарь Руй Патрисиу, Пепе, Раффаэл Геррейру, Седрик Суареш, Жозе Фонте, Вильям Карвалью, Жоау Мариу, Адриен Силва, Андре Силва, а также Криштиану Роналду и Рикардо Куарежма.Состав Ирана: голкипер Алиреза Бейраванд, Эсан Хаджи Сафи, Маджид Хоссейни, Мортеза Пурилиганджи, Рамин Разаэян, Омид Эбраими, Саид Эззатоллахи, Махид Амири, Мехди Тареми, Алиреза Джаханбахш и Сердар Азмун.