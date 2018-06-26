«Ростелеком» построил пилотную сеть Промышленного интернета вещей (IIoT) на производственной линии Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ).Специалистыпровайдерасоединили пять ..

«Ростелеком» построил пилотную сеть Промышленного интернета вещей (IIoT) на производственной линии Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ).Специалистыпровайдерасоединили пять станков с общей сетью предприятия, наладив их совместную защищённую работу.НоваяIIoT-инфраструктура уже позволила КЭМЗ уменьшить расходына обслуживание технологической линии, а также исключить случайные повреждения кабельной сети.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Это была интересная задача. Требовалось не только построить защищённую локальную сеть на действующем производстве, но и предусмотреть её расширение.Ранее приходилось часто переставлять станки и перекладывать каналы связи между ними, что былозатратной статьёй для предприятия. После внедрения IIoTот «Ростелекома» эти расходызаметно снизились. Оценив результаты пилотного внедрения и производственные особенности КЭМЗ, мы предложили заводупостроить полноценнуюсеть промышленногоинтернета и модернизировать часть оборудования. Это позволит существенно сократить издержки и заметно повысит эффективность всего производственного процесса».Созданная «Ростелекомом» сеть IIoT не имеет выхода в интернет, что повышает защищённость данных. При условии дальнейшего развития сети на основе предложений «Ростелекома»,появится возможность переноса в неё дополнительных сервисов – от телефонии и видеонаблюдения до развёрнутой системы управления контролем и доступом (СКУД).