Телеведущая Юлия Барановская дала повод для сплетен. Звезда показала
мужчину, который водит на футбол ее сына.
Телеведущая Юлия Барановская дала повод для сплетен. Звезда показала
мужчину, который водит на футбол ее сына.
Юлия опубликовала в соцсетях видео, на котором двукратный чемпион России в составе "Зенита" футболист Владимир
Быстров гуляет с ее сыном Арсением. "Быстров и Аршавин😜😜😜", – подписала ролик звезда.
Мальчик очень рад присутствию Владимира рядом. Ребенок без
устали прыгает от радости и держит футболиста за руку.
Фолловеры Юлии очень удивились этим кадрам. Многие предположили,
что между спортсменом и телеведущей что-то есть. "Быстров
это мужчина Юлии? (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Быстров это
футболист? Вы вместе?", "Знаете мне час как обидно за этого маленького
малыша.ведь у него есть отец футболист который смог бы т ним быть.вот он козел",
"Сколько радости у ребенка рядом с Мужчиной!!!Так и хочется закричать на весь
мир "Девочки – красавицы рожайте детей Достойным Мужчинам".Счастья
Вам,Юлечка, ЖЕНСКОГО!!!", – писали пользователи Сети в комментариях. Юлия решила оставить вопросы поклонников без ответа.
Отметим, что не очень понятно, Быстров ли это на записи, либо в кадре мужчина очень на него
похожий. Добавим, что спортсмен женат и у него есть дочь Дарья, которых, к слову,
на видео не видно.
Добавим, что ранее Юлия опубликовала на своей странице в
Instagram интригующую фотографию, на которой она стоит в объятиях мужчины.
Поклонники восприняли увиденное, как заявление о новых серьезных отношениях.