Телеведущая Юлия Барановская дала повод для сплетен. Звезда показала мужчину, который водит на футбол ее сына.

Телеведущая Юлия Барановская дала повод для сплетен. Звезда показаламужчину, который водит на футбол ее сына.Юлия опубликовала в соцсетях видео, на котором двукратный чемпион России в составе "Зенита" футболист ВладимирБыстров гуляет с ее сыном Арсением. "Быстров и Аршавин😜😜😜", – подписала ролик звезда.Мальчик очень рад присутствию Владимира рядом. Ребенок безустали прыгает от радости и держит футболиста за руку.Фолловеры Юлии очень удивились этим кадрам. Многие предположили,что между спортсменом и телеведущей что-то есть. "Быстровэто мужчина Юлии? (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Быстров этофутболист? Вы вместе?", "Знаете мне час как обидно за этого маленькогомалыша.ведь у него есть отец футболист который смог бы т ним быть.вот он козел","Сколько радости у ребенка рядом с Мужчиной!!!Так и хочется закричать на весьмир "Девочки – красавицы рожайте детей Достойным Мужчинам".СчастьяВам,Юлечка, ЖЕНСКОГО!!!", – писали пользователи Сети в комментариях. Юлия решила оставить вопросы поклонников без ответа.Отметим, что не очень понятно, Быстров ли это на записи, либо в кадре мужчина очень на негопохожий. Добавим, что спортсмен женат и у него есть дочь Дарья, которых, к слову,на видео не видно.Добавим, что ранее Юлия опубликовала на своей странице вInstagram интригующую фотографию, на которой она стоит в объятиях мужчины.Поклонники восприняли увиденное, как заявление о новых серьезных отношениях.