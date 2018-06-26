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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-sdvinulos-s-mertvoj-tochki-v-detskoj-bolnice-o-kotoroj-rasskazali-prezidentu-nachalsya-remont.html" target="_blank">Сдвинулось с мертвой точки. В детской больнице, о которой рассказали президенту, начался ремонт</a> - Ситуация с больницей и детским стационаром в городе Струнино, на которую президенту пожаловались во время Прямой линии, сдвинулась с места. Сегодня состоялся первый тендер на проведение работ. Губернатор Владимирской области заявила, что держит весь процесс на контроле.