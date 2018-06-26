Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Шердан Шакири не получат двухматчевую дисквалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА) за демонстрацию своих политических взглядов. Инцидент произошел в матче группы Е против команды Сербии (2:1).

Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Шердан Шакири не получат двухматчевую дисквалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА) за демонстрацию своих политических взглядов. Инцидент произошел в матче группы "Е" против команды Сербии (2:1).В ФИФА приняли решение не банить игроков, а наказать денежным штрафом. По информации РИА Новостей, сумма наказания для каждого футболиста швейцарской сборной составит 10 тысяч швейцарских франков. Таким образом, оба швейцарца примут участие в следующих играх своей национальной сборной.Напомним, что Шакири и Джака являются этническими косовскими албанцами. В матче чемпионата мира против Сербии они стали авторами двух голов, которые принесли победу их команде. При праздновании своих голов оба игрока демонстрировали политические жесты с политическим подтекстом. Они изображали орла – главного символа Албании. Также на одной из бутс Шакири был изображен флаг Косово.