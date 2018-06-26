Вячеслав Аракелов занимал должность главы администрации с 2014 года

Вячеслав Аракелов занимал должность главы администрации с 2014 годаВячеслав Аракелов сообщил о своем уходе в социальной сети ВКонтакете. Бывший сити-менеджер горячо попрощался с горожанами и поблагодарил за поддержку и любовь, которую они проявляют к своем городу. На прощание экс-глава пожелал всем процветания и благополучия.Аракелов пообещал, что все масштабные проекты, в том числе благоустройство улицы Третьего Интернационала, улицы Октябрьской, а также строительство кинотеатра и фонтана, продолажатся. В планах - строительство дороги на поселок Введенский и проектирование очистных сооружений.Среди жителей Покрова нет единого имения относительно ухода сити-менеджера.