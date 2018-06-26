За грамотное и ответственное поведение в экстремальной ситуации, которое помогло спасти жизнь ребенка, женщине были вручены благодарность, подарок и большой букет цветов...

Руководство УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве наградило москвичку за помощь ребенку, оставленному в опасности.Как сообщалось ранее, в ОМВД России по району Лефортово поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Авиамоторной улице в припаркованной автомашине плачет маленький ребенок. Прибывшие на место наряд ППСП и сотрудники МЧС вызволили ребенка, а позже нашли и его мать.Руководство УВД по Юго-Восточному административному округу в лице начальника управления генерал-майора полиции Сергея Карпова, помощника начальника по РЛС полковника внутренней службы Александра Ененкова и начальника полиции полковника полиции Александра Крученкова выразило благодарность молодой жительнице столицы, которая первой обнаружила запертого ребенка и вызвала сотрудников полиции.Сергей Карпов поблагодарил женщину за активную гражданскую позицию, неравнодушие и помощь в спасении малолетнего ребенка, оставленного в опасности, а она, в свою очередь, ответила, что как настоящий гражданин она и не смогла бы поступить по-другому, тем более что сама – молодая мама.За гражданский подвиг, за грамотное и ответственное поведение в экстремальной ситуации, которое помогло спасти жизнь ребенка, женщине были вручены благодарность, подарок и, конечно, большой букет цветов. Сотрудники полиции пожелали девушке и ее близким здоровья, благополучия и мира!Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18