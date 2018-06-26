Традиционно летом многие граждане используют для передвижения двухколесные транспортные средства.

Традиционно летом многие граждане используют для передвижения двухколесные транспортные средства. Чтобы исключить происшествия с велотранспортом, сотрудники полиции обходят жилой сектор, где проводят профилактические беседы с владельцами и напоминают простые правила, соблюдение которых поможет защитить двухколесное имущество от посягательств:- для парковки велосипеда необходимо, по возможности, выбирать охраняемые и безопасные места;- не стоит оставлять велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон защитит имущество;- не стоит оставлять велосипед без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок;- необходимо осмотреть объект, к которому впоследствии будет припаркован велотранспорт: желательно, чтобы он был крепко зафиксирован;- обязательно фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго. Для этого стоит выбрать прочный замок, который сложнее срезать.Целесообразно сохранить документы на велосипед, а также чек, свидетельствующий о покупке. Кроме того, не лишним будет сделать фотографию транспортного средства на мобильный телефон – это окажет большую помощь в случае, если вы не обнаружите велосипед на месте парковки.