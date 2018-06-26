Болельщики, прибыв на очередной матч, обнаружили пропажу сумки, в которой находились паспорта и билеты...

В территориальный отдел полиции поступило сообщение от администрации отеля об утере документов гражданами Перу. На место происшествия выехали сотрудники полиции.В ходе проверки было установлено, что после выхода из отеля болельщики сели в такси и доехали до Казанского вокзала. Затем продолжили свой путь в город Саранск. Уже по прибытии в город они обнаружили пропажу небольшой сумки, в которой находились паспорта и билеты на очередной футбольный матч.После возвращения в Москву граждане Перу вернулись в гостиницу и сообщили администратору отеля о пропаже. Администратор обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили такси, на котором передвигались болельщики, связались с таксистом, и вскоре вещи были возвращены законным владельцам.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22