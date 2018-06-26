Бывший
тренер египетской команды Земалек Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время игры
между командами Египта и Саудовской Аравии. У него произошел сердечный приступ.
Бывший
тренер египетской команды "Земалек" Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время игры
между командами Египта и Саудовской Аравии. У него произошел сердечный приступ.
Известно, что Негм комментировал матч национальной
команды на одном из местных телеканалов. Приступ случился у специалиста прямо во
время игры.
Мужчина был экстренно госпитализирован.
Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, передает Youm7.
Напомним,
сборная Египта потерпела и поражение от саудовцев. Со счетом 2:1 футболисты покинули
мировое первенство по футболу.
К сожалению, ЧМ-2018
стал богат не только на зрелищные голы, но и на происшествия. Так, ранее стало известно об убийстве на базе "Новогорск" в подмосковных
Химках, где тренируется сборная России по футболу. В ресторане "Спорт
Поинт" 28-летний официант в разгар ссоры ножом убил 55-летнего повара.
Как писали Dni.Ru, в квартире защитника московского "Локомотива"
Соломона Кверквелии нашли тело болельщика – приезжего из Грузии Ромео
Копалиани. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиков.
ЧМ-2018 проходит в 11
городах России с 14 июня по 15 июля. 25 июня сборная России проиграла Уругваю
со счетом 3:0.