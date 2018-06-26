Бывший тренер египетской команды Земалек Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время игры между командами Египта и Саудовской Аравии. У него произошел сердечный приступ.

Бывшийтренер египетской команды "Земалек" Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время игрымежду командами Египта и Саудовской Аравии. У него произошел сердечный приступ.Известно, что Негм комментировал матч национальнойкоманды на одном из местных телеканалов. Приступ случился у специалиста прямо вовремя игры.Мужчина был экстренно госпитализирован.Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, передает Youm7.Напомним,сборная Египта потерпела и поражение от саудовцев. Со счетом 2:1 футболисты покинулимировое первенство по футболу.К сожалению, ЧМ-2018стал богат не только на зрелищные голы, но и на происшествия. Так, ранее стало известно об убийстве на базе "Новогорск" в подмосковныхХимках, где тренируется сборная России по футболу. В ресторане "СпортПоинт" 28-летний официант в разгар ссоры ножом убил 55-летнего повара.Как писали Dni.Ru, в квартире защитника московского "Локомотива"Соломона Кверквелии нашли тело болельщика – приезжего из Грузии РомеоКопалиани. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиков.ЧМ-2018 проходит в 11городах России с 14 июня по 15 июля. 25 июня сборная России проиграла Уругваюсо счетом 3:0.