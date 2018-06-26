На одной из площадок была представлена экспозиция автокресел, где дорожные полицейские рассказали о необходимости применения детских удерживающих устройств...

На площади парка «Сокольники» сотрудники Госавтоинспекции города Москвы развернули интеллектуально-игровую площадку для юных посетителей выставки.Инспекторы разработали интересную развлекательную программу для детей – в ходе викторин, конкурсов и квестов дети не только смогли погрузиться в атмосферу веселых игр со сверстниками, но и одновременно получить навыки безопасного поведения на улицах и во дворах города, а также изучить Правила дорожного движения, которые необходимо знать как пешеходу, так и велосипедисту, роллеру, а также пользователям других средств передвижения.На одной из площадок была представлена экспозиция автокресел, где дорожные полицейские рассказали о необходимости применения детских удерживающих устройств и наглядно показали способы их эксплуатации.Маленькие любители активного отдыха смогли попробовать свои силы в соревнованиях «Велофест». Участвовать в спортивном состязании могли ребята от 3-х лет. Их основная задача – пройти препятствия, строго соблюдая Правила дорожного движения, не совершив ни одной ошибки.Ветеран службы ГИБДД майор милиции в отставке Оксана Клименко приняла активное участие в образовательном процессе в рамках занятий по основам безопасного поведения на дороге. Она принимала зачеты по Правилам дорожного движения. На магнитном экране была имитирована дорожная сеть, на которой учащиеся конструировали схемы безопасности дорожного движения и находили выход из сложных ситуаций на проезжей части.Минигородок ГБПОУ «Колледжа связи № 54» им. П.М. Вострухина собрал на специально обустроенной проезжей части немало юных знатоков ПДД. Дети с интересом размещали дорожные знаки, фигуры пешеходов и автотранспорта, создавая благоприятные условия для всех участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81