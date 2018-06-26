Близкие боятся, что виновник трагедии уйдет от наказания. Лихач на BMW, у которого только за этот год 49 постановлений о нарушении ПДД, сбил беременную на 9-м месяце женщину. Еще не появившийся на свет ребёнок погиб мгновенно. За жизнь 28-летней Натальи Львовой неделю боролись врачи московской Боткинской больницы. Но травмы были несовместимы с жизнью.

Близкие боятся, что виновник трагедии уйдет от наказания. Лихач на BMW, у которого только за этот год 49 постановлений о нарушении ПДД, сбил беременную на 9-м месяце женщину. Еще не появившийся на свет ребёнок погиб мгновенно. За жизнь 28-летней Натальи Львовой неделю боролись врачи московской Боткинской больницы. Но травмы были несовместимы с жизнью.Еще одна пострадавшая остаётся в коме. Водитель на бешеной скорости выехал на тротуар, совершил наезд на пешеходов, от проверки на алкоголь отказался."В этих вещах и с этой сумкой она сюда поступила . Обуви не было ! Отлетели балетки".До рождения их первенца оставалось две недели. Последнее УЗИ. Его результаты Наталья сразу отправила мужу. Это была последняя СМС-ка от жены — она пришла за 20 минут до трагедии."Встала на том злосчастном перекрёстке, когда вот этот водитель BMW на бешеной скорости влетел", – рассказал Евгений Львов, супруг Натальи Львовой."Их так сбило сильно, там весь забор раскурочило, дорожный знак вырвало из земли", — поведал Алексей Ледоков, очевидец ДТП.Нерожденный ребенок — девочка — погибла сразу . За жизнь матери врачи боролись неделю. Не спасли."В 7 утра позвонили из Боткинской больницы и сказали, что Наташи нет", — говорит Евгений Львов.Ещё одна пострадавшая, Варвара Бойко, несколько дней была в коме. Сегодня ее перевели в обычную палату, но состояние по-прежнему очень тяжелое."У неё сотрясение мозга, сломана челюсть нижняя", — рассказал Игорь Бойко, супруг Варвары Бойко.Тот самый перекрёсток. Водитель BMW нёсся по этой дороге на огромной скорости. Лихач пролетел один светофор, затем пытался проскочить и второй, но не справился с управлением . Снес дорожный знак и врезался в пешеходов на тротуаре.За рулём BMW был 31-летний Михаил Исаханов. Преподаватель университета "Синергия" — вот имя и должность на официальном сайте вуза. Правда, коллеги утверждают, что Исаханов у них не работает, да и преподавателем никогда не был."Он не преподавал, он не имел доступа к детям. Это бывший сотрудник университета "Синергия". Ранее за ним никаких неадекватных моментов не замечал", — заявил Дмитрий Чубаров, директор по связям с общественностью университета.Зато замечали сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, Исаханов — злостный нарушитель правил дорожного движения. Только в этом году 49 раз привлекался к административной ответственности. Тем не менее, пока он на свободе, следствие считает, что оснований для ареста нет."Человек постоянно нарушает ПДД, ему по сути начихать на все эти правила — штраф заплатил и поехал дальше. — Вы настаиваете, что его должны были задержать? — На этом настаивает 99,9 процента адекватных людей, и я в том числе, и почему этого не сделали — это большой вопрос".Очевидцы аварии также утверждают, что от медицинского освидетельствования водитель BMW отказался."Он сразу же выскочил из автомобиля, суетился, кричал, бегал, начал кому-то звонить", — отметил Алексей Ледоков, очевидец."Из машины играла сильно музыка. Человек ехал на каком-то бодряке", — говорит Львов.Между тем, адвокат Исаханова настаивает, что в момент аварии его подзащитный был трезв и ехал с разрешенной скоростью. Соболезнования родственникам погибшей Натальи Львовой он так и не принес. За него это в беседе с корреспондентом сделал его защитник.В причинах этого ДТП разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека ".