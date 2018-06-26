Дмитрий Шепелев объявил о прибавлении в семействе. Популярный телеведущий рассказал, что вначале сын Платон негативно воспринял эту информацию и даже отказался убирать за приобретенным щенком, но потом изменил свое мнение.

Дмитрий Шепелев объявил о прибавлении в семействе. Популярный телеведущий рассказал, что вначале сын Платон негативно воспринял эту информацию и даже отказался убирать за приобретенным щенком, но потом изменил свое мнение.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию, на которой позирует с пушистым щенком. "В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень. – Покупай, но ухаживать за ней будешь сам! Характер, да?! Потом смягчился. – Ладно, давай заведем, но ссаки я убирать не буду! На самом деле, конечно, он рад собаке и хочет быть ее хозяином (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил популярный телеведущий.Далее шоумен признался, что всегда мечтал о собаке, однако впервые смог выгулять четвероногого друга лишь в 28 лет. "Ощущение, как от нетерпения он натягивает поводок, чтобы поскорей сорваться и умчаться; счастье бежать за ним по траве, подбадривать "ищи!", а потом, испугавшись, что пропадет кричать "ко мне!", мыть потом его с шампунем и гладить, когда он спит, а лапы бегут во сне – я запомнил этот день на всю жизнь", – признался Шепелев.Сейчас, по словам Дмитрия, "радость неописуемая". "Назвали ее Лу! Почему – это отдельная история", – завершил свой пост счастливый шоумен. Многочисленные подписчики порадовались за Дмитрия. Особо наблюдательные фанаты умудрились определить, что Шепелев завел собаку породы ши-тцу. Знатоки одобрили выбор."Щи тцу самая лучшая порода!!!! Поздравляю", "Это ши-тцу!!! У нас такая красотка! Очень добрая и такое море любви в ней!!!", "Какой пушистик!!!)))", "Терпения вам с вашим домашним любимцем)", "Вы млолодец! Собачка научит его заботиться о ближнем и смягчит его характер . Удачи вам в воспитании", "Ши-тцушка это супер порода, самые тихие, умные и преданные собачки :)", "Славненькая малышка", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.