Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства уроженке Украины, пострадавшей при обстреле сирийского Алеппо. Ирина Баракат обратилась к президенту во время Прямой линии. Сейчас Ирина проходит лечение в военном госпитале Петербурга, без гражданства встретиться с семьей просто не могла.

Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства уроженке Украины, пострадавшей при обстреле сирийского Алеппо. Ирина Баракат обратилась к президенту во время "Прямой линии". Сейчас Ирина проходит лечение в военном госпитале Петербурга. Но без российского гражданства встретиться с семьей просто не могла.От счастья Ирина Баракат буквально светится. Сегодня пришла новость — президент предоставил гражданство России пострадавшей в Сирии украинке. Так быстро! Казалось бы, в это невозможно поверить."Я звоню мужу, он говорит: "Да ладно! Так быстро! Не может быть!" Я и сама в шоке, что так быстро решилось", — удивлена Ирина Баракат.Невозможно сдержать эмоции. Череда звонков, друзья поздравляют. И самое главное — новость должны услышать дети."Как дела?" – интересуется мама.— Хорошо, — отвечаю дети."А у меня лучше! Президент подписал приказ о моем гражданстве!" – радует детей Ирина Баракат.— А что это значит?— А это значит, что я теперь русская!Троих своих детей она и спасла в июне 2016 года. Буквально прикрыла собой.В этот день обстреливался район Алеппо, в котором Ирина жила с семьей. В дом залетела самодельная бомба, такие боевики изготавливали из газовых баллонов. Детей она спасла, но сама получила тяжелейшие травмы. Пять дней в коме, две ампутации. Она и сейчас с ужасом вспоминает свое состояние. Но выдержала. Все перенесла."Было очень трудно. Но когда через месяц я увидела маму, у меня все — уже улыбка сияла на лице", — вспоминает Ирина.Потрясающее жизнелюбие, потрясающая сила воли.По приказу министра обороны России Сергея Шойгу Ирину доставили на лечение в Петербург. За два года она перенесла еще десятки операций. Врачи спасли левую ногу. Но два года без семьи, без детей, дались очень тяжело.Во время "Прямой линии" с президентом Ирина обратилась к Владимиру Путину."Вот такой я была раньше, — показывает свою фотографию Ирина Баракат. – Я хочу вернуться к нормальной жизни. Я хочу ходить. Для этого мне нужны многофункциональные протезы. Протезы могут получить только граждане России. А я гражданкой России не являюсь. Самое главное это то, что я два года не видела своих детей и мужа. Они очень скучают по мне. И я — тоже. Приехать сюда они не могут, так как являются гражданами Сирии. Из Сирии выехать очень трудно. А я – гражданка Украины – я не могу пригласить их сюда"."Ваш случай особенный, конечно, — признал президент Владимир Путин. – Это очень большая беда и трагедия – то, что с вами произошло. Надеюсь, что ваши дети знают, что мама идет на поправку. Желаю вам в этом успехов. Хочу выразить слова благодарности тем военным медикам, которые вами занимаются. Мы все прекрасно понимаем, какие травмы вы получили. Я попрошу министерство обороны, чтобы они в Сирии нашли ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, о чем вы просите: это в компетенции президента России – предоставление российского гражданства".Меньше месяца прошло с момента обращения. И вот уроженка Одессы становится гражданкой России. Теперь она сможет получить протезы, снова начнет ходить. И главное, встретится с семьей."Я хочу остаться в России, — говорит Ирина Баракат. — Мне очень понравился Петербург. Хочу здесь остаться, чтобы дети ходили в школу здесь и стали достойными гражданами страны".В Сирии Ирина работала переводчицей, помогала российским военным дипломатам из Центра по примирению сторон вести переговоры с представителями вооруженной оппозиции. Став гражданкой России, она по-прежнему желает служить стране.В мечтах — поскорее поправиться, перевезти семью в Россию и браться за работу. Выйдя из больницы, Ирина мечтает открыть фонд и центр помощи пострадавшим от боевых действий. Фантастическое жизнелюбие этой женщины очень заразительно.