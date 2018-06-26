Президент США Дональд Трамп рассказал о том,
какие отношения складываются у него в настоящее время с супругой Меланьей. Он
похвастался, что их семейная жизнь сейчас – это настоящая идиллия.
Президент США Дональд Трамп рассказал о том,
какие отношения складываются у него в настоящее время с супругой Меланьей. Он
похвастался, что их семейная жизнь сейчас – это настоящая идиллия.
Президент
США Дональд Трамп заявил, что у них с первой леди никогда не было таких
хороших отношений, как сейчас. Он добавил, что они прекрасно ладят.
Подробностями личной
жизни американский лидер поделился на встрече со своими сторонниками
в штате Южная Каролина.
"У нас никогда не было
такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких
результатов опросов, как сейчас. Даже по "Гэллапу", – цитирует
главу государства Express.co.
Отдельно Трамп отметил ум и вкус Меланьи и жестко осадил СМИ, которые писали, что супруга президента США делает подтяжку лица.
Напомним,
14 мая Меланья Трамп перенесла операцию на почках, через пять дней
она вернулась в Белый дом. Супруга
президента не
появлялась на публике 24 дня, в связи с чем некоторые средства
массовой информации предположили, что она восстанавливается после очередной
пластической операции или бросила мужа. Позже в своем
Twitter-аккаунте первая леди написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не
спекулировать СМИ на ее
здоровье.
Ранее не раз сообщалось о том, что в семье Трампа не все
гладко. Напомним, ранее первая леди США отказалась лететь вместе с мужем на саммит G7 в Канаду, а также в
Сингапур, где состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР.