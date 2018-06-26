Президент США Дональд Трамп рассказал о том, какие отношения складываются у него в настоящее время с супругой Меланьей. Он похвастался, что их семейная жизнь сейчас – это настоящая идиллия.

Президент США Дональд Трамп рассказал о том,какие отношения складываются у него в настоящее время с супругой Меланьей. Онпохвастался, что их семейная жизнь сейчас – это настоящая идиллия.ПрезидентСША Дональд Трамп заявил, что у них с первой леди никогда не было такиххороших отношений, как сейчас. Он добавил, что они прекрасно ладят.Подробностями личнойжизни американский лидер поделился на встрече со своими сторонникамив штате Южная Каролина."У нас никогда не былотакого времени, как сейчас. И никогда не было таких высокихрезультатов опросов, как сейчас. Даже по "Гэллапу", – цитируетглаву государства Express.co.Отдельно Трамп отметил ум и вкус Меланьи и жестко осадил СМИ, которые писали, что супруга президента США делает подтяжку лица.Напомним,14 мая Меланья Трамп перенесла операцию на почках, через пять днейона вернулась в Белый дом. Супругапрезидента непоявлялась на публике 24 дня, в связи с чем некоторые средствамассовой информации предположили, что она восстанавливается после очереднойпластической операции или бросила мужа. Позже в своемTwitter-аккаунте первая леди написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала неспекулировать СМИ на еездоровье.Ранее не раз сообщалось о том, что в семье Трампа не всегладко. Напомним, ранее первая леди США отказалась лететь вместе с мужем на саммит G7 в Канаду, а также вСингапур, где состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР.